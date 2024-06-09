Sivas’ta heyelan: 5 ev tahliye edildi

Sivas’ın Gölova ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası 5 konut tahliye edildi.

Sivas’ta heyelan: 5 ev tahliye edildi

Gölova’ya bağlı Boğazköy köyünde yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgeye giden AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Sivas Valiliği meydana gelen heyelan afeti sonrası açıklama yayınladı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, "Gölova ilçesi Boğazköy’de meydana gelen kısmi heyelandan ise kullanılmayan 1 konut etkilenmiştir. 6 kişilik AFAD arama-kurtarma ekibi ve 3 mühendis bölgeye görevlendirilmiş olup, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince de riskli bulunan 5 konut tahliye edilmiştir. Doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etsin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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