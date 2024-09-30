Sivas'ta Hasat Başladı ama Sivaslılar Kıymetini Bilmiyor: Dubai'ye Kilolarca Satılıyor, Kansere Karşı Savaşıyor

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu ise bu yılın soğan üretimi açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Soğanın rekoltesi sevindirici. Diğer tarım ürünlerinde biraz düşüş olsa da alternatif ürün olarak soğan büyük bir avantaj sağladı. Üreticimize bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

SOĞANIN FAYDALARI

Soğan, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde sağlık açısından birçok fayda sunan bir sebzedir. Özellikle C vitamini açısından zengin olan soğan, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler, yaşlanma belirtilerini geciktirir.