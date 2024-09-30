Sivas'ta Hasat Başladı ama Sivaslılar Kıymetini Bilmiyor: Dubai'ye Kilolarca Satılıyor, Kansere Karşı Savaşıyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bu yıl soğan hasadı bereketli geçti. Beş yıl önce başlanan üretimle birlikte rekolte artışının yaşandığı bu sezon, bölgedeki üreticilerin yüzünü güldürdü. Nisan ayında ekilen beyaz ve mor soğanlar, hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte toplanmaya başlandı. Ürünlerden beyaz soğanlar Türkiye'deki zincir marketlere dağıtılırken, Çorum moru soğanları ise Dubai'ye ihraç edildi.
Şarkışla'da üretilen Çorum moru soğan, Dubai mutfaklarında büyük ilgi görüyor. Yüksek besin değerine sahip bu ürün, içerdiği doğal bileşenler sayesinde sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Mor soğanın düzenli tüketimi, vücudu çeşitli hastalıklara karşı korurken, özellikle antioksidan özellikleriyle ön plana çıkıyor.
Soğan üreticisi Adem Topal, beş yıldır Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soğan üretimi yapıyor. Bu yıl 550 dönüm araziye ekim gerçekleştiren Topal, "Bu sezon rekoltemiz çok iyi. 250 dönüme Çorum moru, 300 dönüme ise beyaz soğan ektik. Beyaz soğanları iç piyasaya sunuyoruz, mor soğanları ise Dubai'ye gönderiyoruz" dedi.
Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azamet Topçu ise bu yılın soğan üretimi açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Soğanın rekoltesi sevindirici. Diğer tarım ürünlerinde biraz düşüş olsa da alternatif ürün olarak soğan büyük bir avantaj sağladı. Üreticimize bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.
SOĞANIN FAYDALARI
Soğan, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde sağlık açısından birçok fayda sunan bir sebzedir. Özellikle C vitamini açısından zengin olan soğan, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda antioksidan özellikleriyle serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler, yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Kalp sağlığına da olumlu etkiler sunan soğan, kan basıncını düzenler ve kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Bu da kalp krizi ve inme riskini azaltarak, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Soğanın içerdiği flavonoidler, damar tıkanıklığını önleyerek kan dolaşımını iyileştirir.
Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde, soğan vücutta oluşan iltihapları azaltır, eklem ağrılarına ve romatizmal rahatsızlıklara karşı etkili bir çözüm sunar. Ayrıca doğal bir antibiyotik olan soğan, soğuk algınlığı ve öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlar. Düzenli tüketimi, genel sağlık üzerinde uzun vadeli olumlu etkiler bırakır.