Garajda Dehşet! Otomobilinde Ölü Bulundu

Sivas'ta Yenidoğan Mahallesi 22’nci Sokak’taki bir apartmanın altında bulunan garaja otomobiline bakmak için inen 76 yaşındaki Mustafa Koç, uzun süre geri dönmeyince eşi Fadime Koç endişelenerek garaja indi. Eşi tarafından sürücü koltuğunda hareketsiz bulunan Mustafa Koç’un durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koç’un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA