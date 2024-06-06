Sivas’ta bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Sivas’ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Sivas’ta bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Sivas’ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek İlçesi Eşikli köyünde meydana geldi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yapışan keneyi kendi çıkaran Ekberi, daha sonra rahatsızlandı. Bir süre üniversite hastanesinde tedavi gören Ekberi, 3 gün önce hayatını kaybetti. Ekberi’nin cansız bedeni ülkesinde defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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