Sivas’ta Asayiş ve Narkotik Operasyonlarında 78 Tutuklama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 237 şahıs ise yakalandı. Bu operasyonlar kapsamında 78 kişi gözaltına alındı.

Sivas’ta Asayiş ve Narkotik Operasyonlarında 78 Tutuklama

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos tarihleri arasında birçok operasyon yapıldı. Asayiş operasyonlarında; 10 adet silah, 7 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kartuş, 58 adet fişek, 17 adet kesici alet ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 159 şahıs yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 2 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 18 gram esrar, 5 bin 620 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 78 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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