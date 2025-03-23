Sivas'ta 92 Yaşındaki Kadın Dumandan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesi, Kuluncak köyü'nde, Zöhre Ateş'in (92) yalnız yaşadığı evde gece saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Divriği Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında dumandan zehirlenen Zöhre Ateş, ekipler tarafından dışarıya çıkarıldı ve ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Zöhre Ateş hayatını kaybetti. Cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA