Sivasspor Tesisleri Önünde Dehşet: 4 Genç Futbolcu Yaralı

Sivas'ta antrenman tesislerine girmek üzere olan taksiye karşı yönden gelen otomobil çarptı. Feci kazada, aralarında Sivasspor U13 takımının 4 futbolcusunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç alev aldı, ağır yaralanan genç futbolcu Burak Şahin’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Feci kaza, Ankara-Erzincan kara yolu üzerinde Sivasspor Tesisleri önünde meydana geldi. Altyapı oyuncularını tesise götüren taksiye, karşı yönden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan otomobil alev aldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

FUTBOLCULAR DA YARALI

Kazada her iki aracın sürücüsü ile takside bulunan Sivasspor'un U13 takımında görev yapan altyapı oyuncuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale, sağlık ekiplerince yapıldı.

Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Burak Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Sivasspor Kulübü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. İstanbulspor karşılaşması öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında tesislerimize doğru hareket halinde olan sporcularımızın sağlık durumları, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip altına alınmıştır. İlk müdahaleleri yapılan oyuncularımızın genel sağlık durumlarıyla ilgili detaylı kontroller sürmekte olup, kulübümüz süreci titizlikle takip etmektedir. Sporcularımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle başta sporcularımız olmak üzere ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bakan Gürlek'ten Dünyaya FETÖ Resti: 119 Ülkede Adım Adım Takip Bakan Gürlek'ten Dünyaya FETÖ Resti: 119 Ülkede Adım Adım Takip
12. Yargı Paketi İle Davalarda İki Aşamalı Yargılama Dönemi Başlıyor 12. Yargı Paketi İle Davalarda İki Aşamalı Yargılama Dönemi Başlıyor
Fren Yaptığı An Kabusu Yaşadı, Gökten Adeta Demir Yağdı! Fren Yaptığı An Kabusu Yaşadı, Gökten Adeta Demir Yağdı!
Antalya'da Daha Büyük Deprem Kapıda mı? Şükrü Ersoy 'Yıkıcı Değil' Dedi, Naci Görür Uyardı Antalya'da Daha Büyük Deprem Kapıda mı? Şükrü Ersoy 'Yıkıcı Değil' Dedi, Naci Görür Uyardı
ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı
AFAD Duyurdu: Antalya'da Deprem AFAD Duyurdu! Antalya'da Peş Peşe Deprem
Hürmüz'e ABD Kilidi! 'Dünya Nefesini Tuttu, Abluka Başladı': Trump'tan 'Yaklaşırlarsa Yok Ederiz' Tehdidi Hürmüz'e ABD Kilidi!