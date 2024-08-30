Sivaslıya Yapamazsın Denilince İnadına Başladı: Siparişlere Yetişemiyor Resmen Para Basıyor

Eren Korkmaz, "42 bin metrekarelik bir alan üzerinde yaklaşık 850 badem ağacımız var. Herkes bize bu ağaçlar büyümez, verim alamazsınız dedi ama biz yılmadık. 10 yıl boyunca sadece ağaçların bakımını öğrenmeye çalıştık. Geçen yıl 5 ton ürün aldık, bu yıl ise 10 tona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Korkmaz, "Bademlerimiz su istemiyor, özellikle suyun az olduğu topraklarda yetişmesi sayesinde lezzeti de artıyor. Solucan gübresi ile organik üretim yapıyoruz ve ürünlerimiz büyük ilgi görüyor" diyerek, bademlerin kalitesini vurguladı.

Badem, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de öne çıkıyor. Günde 25 adet çiğ badem tüketmek, cildin genç kalmasından kalp sağlığının korunmasına, tansiyonun dengelenmesinden kemiklerin güçlenmesine kadar birçok fayda sağlıyor.

Eren Korkmaz’ın başarısı, azim ve kararlılıkla çalışmanın neler başarabileceğinin canlı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Sivas'ta "badem yetişmez" diyenlere inat, Korkmaz’ın yetiştirdiği bademler, sadece yerel değil, ulusal pazarlarda da büyük ilgi görüyor.