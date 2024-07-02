Sivas Katliamı'nın üstünden tam 31 yıl geçti: Katledilenler anılıyor

2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal adına her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde 33 aydın ve sanatçı ile iki otel görevlisi Madımak Oteli yakılarak katledildi. Bugün ise Sivas Katliamı'nın 31. yılı...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sivas'ta Madımak Oteli'nin önünde anma düzenlenecek. Anmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılım sağlayacak. Özel'e CHP heyeti de eşlik edecek.

KATLEDİLENLER İÇİN SEMAH DÖNÜLDÜ

Anma programı sabah saat 09.00’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi’nin önünde toplanarak başladı.

Mersin Alevi Kültür Derneği semah ekibi katledilenler için semah döndü. Baba Mansur Ocağı'ndan Dede Baki Erdoğan da dualar okudu.

DAVA SÜRECİ

Sivas Katliamı davası, 21 Ekim 1993’te başladı. 125 sanık, Ankara 1 Nolu DGM’de ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davada ilk karar, 26 Aralık 1994’te geldi. 85 sanık, 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar ise beraat etti. Ama bu arada utuksuz yargılanmak için serbest bırakılan sanıklardan birçoğu ortadan kaybolmuştu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1997 yılında müdahil avukatlarının temyiz ettiği davayı bozdu. Yeniden yargılama sonucunda 33 sanık hakkında idam cezası verildi.

Ancak bu karar, bir yıl sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından yeniden bozuldu. Sanık sayısı da 125’ten 33’e indi.

2000 yılında kararını açıklayan Ankara 1 Nolu DGM, 33 sanık için “idam” dedi. 9 sanık 7 yıl 6’şar ay, 4 sanık 20’şer yıl, 1 sanık 15 yıl, 1 sanık 5 yıl hapis cezası aldı.

33 sanık hakkında verilen idam kararı ise 2002 yılında müebbet hapis cezasına çevrildi.

Katliamdan 18 gün sonra başlayan ilk dava sürecinin son davası 14 Eylül 2023 tarihinde görülmüştü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada firari üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyordu.

Dava zamanaşımı gerekçesiyle düşürüldü.

Zaman aşımına karşı yapılan başvuruyu değerlendiren AYM, ek rapor hazırlanıp dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem