Sivas Adliyesi'nde Kavga: 8 Yaralı

Sivas Adliyesi'nde 2 aile kavgaya tutuştu. Daha önce aralarında çıkan bir kavga nedeniyle davalık olan ailelerin kavgasında 8 kişi yaralandı.

Sivas Adliyesi'nde Kavga: 8 Yaralı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Sivas Adliyesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında çıkan bir kavga nedeniyle davalık olan Şahin ve Günay aileleri, duruşma için 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi. Dünür oldukları öğrenilen ailelerin fertleri arasında duruşma öncesinde mahkeme salonu önünde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışma sonrasında taraflardan 8 kişi yaralandı. Polis ekipleri de taraflardan 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Diğer 5 kişiyse ilk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyede sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanmaya talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan M.Ş., M.A., M.G., M.G., ve E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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