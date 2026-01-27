Şişli'deki Vahşette 3 Zanlı Adliyede

Şişli'de çöp konteynerinde cansız bedeni parçalanmış halde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından Durdona Khakımova'nın parçalanmış cesedini bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya (36) ait olduğu belirlenmişti.

Polis ekipleri, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'yi Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalamıştı. Çalışmaların devamında da şüpheli E.K. gözaltına alınmıştı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Durdona Khakımova'nın şüpheli D.A.U.T. ile 3 ay önce sosyal medyadan tanıştığı, şüphelinin Türkiye'ye gelerek İstanbul'da inşaat işçiliğine başladığı belirlenmişti.

Fatih'te yaşadığı belirlenen Khakımova'nın evden çıkarken aile dostları olan E.K.'nın yanına gittiğini söylediği, kasaplık yaptığı öğrenilen ve gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan E.K.'nın da bu nedenle yakalandığı öğrenilmişti. Maktulün Ümraniye'deki adrese geldiğinde daire içerisinde şüpheli D.A.U.T.'nin olduğu, bir süre sonra da G.A.K.'nın da geldiği tespit edilmişti.

Zanlı D.A.U.T. emniyetteki ilk ifadesinde olayı keskin bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağı attığı yeri ise hatırlamadığını iddia etmişti.

Polis ekipleri, Özbekistan uyruklu 2 şüphelinin Ümraniye'den Şişli'ye kadar taksiyle geldiğini, cesedin parçalarını koydukları valizleri güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra da Fatih'te kiraladıkları şoförlü araçla havalimanına gittiklerini tespit etmişti.

Öte yandan, maktul Khakımova'nın Fatih'te kaldığı evden çıkması ve caddede yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Şişli'de Vahşet! Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi BulunduŞişli'de Vahşet! Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi BulunduGüncel

Kaynak: AA

