cesedi parçalara ayrıldı, valizle Şişli’ye taşınıp farklı konteynerlere bırakıldı. Cinayetle ilgili üç şüpheli gözaltında.

Son Güncelleme:
Şişli'deki Vahşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı... İşte Kan Dondurucu Detaylar
İstanbul’un Şişli ilçesinde çöp konteynerinde bulunan parçalanmış cesetle ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki ilk ifadeleri ortaya çıktı. 3 yıl önce Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen Durdona Khokimova ile yaklaşık bir yıl önce TikTok’ta tanıştığını söyleyen katil zanlısı Dılshod Turdımurotov’un 3 ay önce İstanbul’a geldiği ve cinayetin işlendiği Ümraniye’deki eve 10 gün önce taşındığı belirtildi.

AYRINTILARI ANLATTILAR

Dılshod Turdımurotov'un ifadesinde, Khokimova ile gönül ilişkisi olduğunu, olay günü tartıştıklarını, ardından Khokimova’yı sırtından 4 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha sonra G.A.K. ile birlikte cesedi parçalara ayırarak önce poşete, ardından bavula koyduklarını ve taksiyle Şişli’ye götürdüklerini anlattığı belirtildi. Şüphelilerin, 4 parçaya ayırdıkları cesedi Şişli’de farklı çöp kutularına bıraktıkları belirlendi.

'KASABA GİDİYORUM'

Cinayetin ardından gözaltına alınan üçüncü şüpheli E.K.’nın, Durdona Khokimova ile aile dostu olduğu, olay günü evden çıkarken ise “Kasaba gidiyorum" dediği öğrenildi. E.K.’nın bu nedenle gözaltına alındığı ve cinayetle bağlantısının araştırıldığı belirtildi. Cinayeti işlediği belirtilen Dılshod Turdımurotov, ona yardım ettiği öğrenilen G.A.K. ile diğer şüpheli E.K.’nın Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Khokimova'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının Fatih'te oturduğu binadan çıktığı görülürken, ardından Ümraniye'ye gittiği öğrenildi.

'GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM'

Durdona Khakımova’nın cansız bedenini çöp konteynerinde bulan hurdacı Okan Çetinbaşlar, yaşananları anlattı: Ben çöplere çıkıyorum, ek iş olarak hurda topluyorum. Dün akşam da çöpleri ayıklarken siyah bir torba buldun. Yırttığımda içinden çarşaf çıktı. Düğümlenmiş şekilde olan çarşafı açamadım. İçinde kıyafet, çamaşır var sandım, kaldırmaya çalıştım. Kaldıramayıp poşeti altına doğru yırtınca kan izlerini gördüm. Şoka girdim, elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim. Ne olduğunu anlamak için dokundum. Sıcaklık hissedince içinde ceset mi var diye aklımdan geçirdim. Hayvan olsa kaldırabilirim diye düşündüm. Kaldıramadığım için ceset olduğunu anlayıp direkt karakola gittim. Karakolun kapısındaki polise, ‘Abi, sanırım torbanın içinde ceset buldum’ dedim. Olayı anlatınca memur arkadaş önce ‘Hayvan olabilir mi?’ diye sordu. Sonra polis arkadaşlarla birlikte geri döndük. Onlara çıkarmalarında yardım ettim. İçini açtıklarında cansız bedene rastladık."

