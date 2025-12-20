Şişli'deki Ters Yön Faciasından Bir Acı Haber Daha! Can Kaybı Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Feci kaza 17 Aralık'ta, Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motokurye İ.K.'ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosikletli kurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

AĞIR YARALANAN ANIL DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Anıl Püsküllü de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Püsküllü'nün ATM'den para çektikten sonra iş yerine dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Anıl Püsküllü

Püsküllü'nün cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Seyrantepe'de bir camide kılınmasının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

'BAYILMA RAHATSIZLIĞIM VAR'

Diğer yandan Şişli'deki özel hastanede tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ekrem Y. adliyeye sevk edildi.

Ekrem Y.'nin ilk ifadesinde senkop (bayılma) rahatsızlığı olduğunu, olay sırasında bayıldığını, hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA