Şişli’de Yangın Paniği, Otelde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede otelin bir bölümünü etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Otelde bulunan 6 kişiyse güvenli şekilde tahliye edildi.

Kaynak: DHA