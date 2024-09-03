Şişli'de Plazada Yangın! Müdahale Sürüyor

Şişli'de plazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan bir plazanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın 19 Mayıs Caddesi’nde bulunan bir plazanın bodrum katında başladı.

Alevleri görenlerin durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Plazada bulunanlar binadan tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

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