Şişli'de Feci Kaza! Fren Yerine Gaza Bastı, Araç Takla Attı

İstanbul Şişli'de ters yönden yokuş aşağı süratle seyreden sürücü, fren yerine gaza basınca araç takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü kazanın etkisiyle şoka girdi.

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Şişli'de Feci Kaza! Fren Yerine Gaza Bastı, Araç Takla Attı

İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında, Y.T. kontrolündeki araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu takla attı. Araç önce sokak lambasına, ardından park halindeki bir taksiye çarptı.

Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücü şoka girerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol trafiğe kapandı. Sağlık ekipleri sürücüye tedbir amacıyla müdahalede bulunurken, araçlarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kazanın sesine uyandığını söyleyen Hüner Taner, “Sese uyandık. Kazayı görünce biz de şaşırdık. Burada oturuyorum. Çarpan taksinin sahibiyiz. Yukarıdan geliyordu herhalde ben sese uyandım. Daha önceden de burada bir kaza oldu. Komşumuzun aracına çarpmıştı. Bu yokuşta kaza oluyor. Yolları değiştirdikleri için böyle oluyor herhalde” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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