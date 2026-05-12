Şişli Belediyesi'nde Kayyım Değişimi

Şişli Belediyesi'nde kayyım olarak görev yapan Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi atandı.

CHP'li Resul Emrah Şahan’ın 23 Mart 2025’te tutuklanmasının ardından kayyım yönetimine geçen Şişli Belediyesi’nde yönetim değişti. Mudanya Kaymakamı olarak görev yapan Ayhan Terzi’nin dün İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından bugün de Şişli Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Terzi’nin bugün belediye binasına gelerek görevine başladığı öğrenildi. Daha önce kayyım olarak görev yapan Ertürkmen’in ise Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edeceği belirtildi.

BELEDİYE DUYURDU

Şişli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

