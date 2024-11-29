Şişe Sularda Böcek İlacı Tespit Edildi: Market Raflarından Toplatılıyor

Fransa'da yapılan son araştırmalar, şişelenmiş içme sularda insan sağlığı için ciddi riskler taşıyan yasaklı bir böcek ilacı olan klorotalonilin kalıntılarına rastlandı. 2019 yılında kanserojen etkileri nedeniyle tarımda kullanımı yasaklanan bu zehirli kimyasalın, bazı şişelenmiş su markalarında kullanıldığı tespit edildi. Market raflarından toplatılan zehirli olduğu belirlenen şişe sular vatandaşları tedirgin etti.