Şişe Sularda Böcek İlacı Tespit Edildi: Market Raflarından Toplatılıyor
Yapılan araştırmalarda, şişe sularda sağlığı tehlikeye atan yasaklı böcek ilacı klorotalonilin maddesi tespit edildi. Zehirli kimyasalın bulunduğu şişe sular, market raflarından geri toplatılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da yapılan son araştırmalar, şişelenmiş içme sularda insan sağlığı için ciddi riskler taşıyan yasaklı bir böcek ilacı olan klorotalonilin kalıntılarına rastlandı. 2019 yılında kanserojen etkileri nedeniyle tarımda kullanımı yasaklanan bu zehirli kimyasalın, bazı şişelenmiş su markalarında kullanıldığı tespit edildi. Market raflarından toplatılan zehirli olduğu belirlenen şişe sular vatandaşları tedirgin etti.
Uzmanlar, klorotalonilin uzun vadede kansere yol açabileceği uyarısında bulunurken, bu durum su tüketiminde yeni bir güvensizlik yarattı. Araştırmacılar, su kaynaklarının ve arıtma sistemlerinin bu tehlikeli maddeye karşı yeterince korunamadığını belirtiyor. Bu durum, tüketicileri daha dikkatli olmaya ve güvenilir kaynaklardan su temin etmeye yöneltti.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar, satın alınan suyun kaynağı, üretim tarihi ve kalite sertifikaları hakkında detaylı bilgi edinilmesini öneriyor. Ayrıca, resmi sağlık kuruluşlarının yayınladığı raporlar ve uyarılar yakından takip edilmeli.
Bu gelişme, su sektöründe daha sıkı denetimler ve gelişmiş arıtma teknolojilerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve tüketicilerin sağlığının güvence altına alınması için acil önlemler alması gerekiyor.