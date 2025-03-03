Sırrı Süreyya Önder'den Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, katıldığı yayında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunuyor.

'DEVLET BEY GÖRDÜĞÜM EN ZARİF İNSANLARDAN BİRİSİ'

Önder'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Devlet Bey bire bir insan ilişkilerinde şu siyasi yaşamda gördüğüm haza en zarif insanlardan birisidir. Aslında insanlar da buna tanık oldu, fakat hafıza-ı beşer nisyan ile malul ya da insanlar inanmak istediklerine inanıyorlar belki de... Ahmet Türk cezaevine alındığında, 2016-17 gibi bir tarihti, orada gazetecileri topladı, açık açık beyan ederek Ahmet Bey'in behemehal tutuksuz olarak yargılanmasını söyledi. Nitekim bu iradesinin arkasında durdu, Ahmet ağabeyin sağlık sorunları vardı, hala var. İmralı'ya gelirken baya bir güçlük çekti. Barışa olan özlem ona bir dinamo oldu. Umuyoruz ki sağlığına da olumlu etkileri olacak. Ahmet Bey tutuksuz yargılanmaya başladı.

Daha önce değişik adlarla kurduğumuz partilerin milletvekilleriyle her vesileyle tokalaşan, halini hatırını soran, yakınını kaybettiğinde taziye için mutlaka arayan ama siyaseten en sert şekilde tartıştığımız bir rakibimizdi. Fakat bu asaleti Devlet Bey'den başka pek kimseden görmedik. Ben kendim cezaevine girdiğimde, Pervin Hanım üzerinden bana 'geçmiş olsun' mesajı göndermişti. Yapabileceği bir şey olup olmadığını sormuştu. Devlet Bey böyle bir insan, bugün şaşıranlar Devlet Bey'i yeterince tanımıyor.

'BU MESELENİN DEVLET BEY'LE ÇÖZÜLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİM'

Bu konuda farklı görüşüm vardı. 11 yıl önce dile getirmiştim. Birinci çözüm süreci sarsıntıya uğramıştı. O zaman bu meselenin Devlet Bey'le çözüleceğini söylemiştim. Bu işte ciddiyet ve samimiyet iki altın anahtar. Yaptığınız iş büyük iş. Canlar söz konusu. Bir canın bütün dünya bir araya gelse giden canı geri getirmek mümkün değil. İkincisi zaman, taklidi yok. Akıp gider. Bıraktığı tahribat bir yanda. Böyle büyük işe kalkışanlar bununla doğru orantılı ciddiyet ve samimiyetin sahibi olmalılar. O anlamda bu lafı söyledim. Biraz da tanıdığım için Devlet Bey'i söyledim.

BAHÇELİ'YE 'ÇİVİYİ ARŞI ALAYA ÇIKTINIZ" DEDİM

Bahçeli'nin çıkışı olduğunda biz sayın Cevdet Yılmaz, sayın Ahmet Türk, ben, sayın Bekir Bozdağ ve sayın Abdülhamit Gül'le beraber Şenyaşar ailesinin barışına vesile olmuştuk. Bunun yemeği yapılacaktı. Onun biçimi, yeri, zamanına dair toplantı halinde Meclis'teydik. Birdenbire ortalık kalkıştı. Korumaları Cevdet Bey'e telefon getirdi. Bekir Bey'i aramaya başladılar. 'Efendim sayın Bahçeli konuşma yapmış' dediler. Tutanakları geldi, okuduk, sarsıcı bir konuşmaydı. Defalarca okuduk, videosunu seyrettim. Onun üzerine o toplantı akamete uğradı. Ahmet Türk'le benim odama geçtik. 'Başka zaman toplanırız şu an büyük bir şey gelişti' dedik. Odama oturduk, ilk defa asistan arkadaşım aradı 'Sayın Bahçeli'nin makamından arıyorlar, görüşmek istiyor' diye. 'Buyrun bağlayın' dedim. Diafona aldım, Ahmet ağabey de dinliyordu. Sağlığımı sordu, ben de onun sağlığını sordum. 'Barışı görelim ondan sonra Allah emanetini alsın' dedim. 'Olur mu efendim daha barış halayı çekeceğiz, kendinize kondurmayın' dedi. "Çiviyi arşı alaya çaktınız, henüz değerlendirmeye boyumuz yetmiyor" dedim. Ahmet Abi ile sohbet ettiler. Karşılıklı kapattık. Sonra kendisini ziyaret ettik.

Benim bu görüşmeyi Devlet Bey açıklamadan açıklamam saygısızlık olur. İzlenimleri aktarabilirim. Kapı kapandıktan sonra iki farklı siyasi partinin mensupları değil de köy odasında toplanmış, birbirine azami saygı ve özen gösteren, özellikle Ahmet Ağabey ile Devlet Bey'i kast ediyorum, iki bilge kişinin hasbıhal etmesini izledik. O an çok önemli andı. Kürsülerde dinlediğimiz sloganize olmuş düşüncelerin arka planı, kaygıları, istekleri, reddiyeleri, talep ettiği, tahayyül ettiği şey hakkında coşkusunu, kararlılığını orada gördük. Üçümüz de saygıyla ayrıldık. Kendisi de büyük bir özenle, saygıyla ağırladı ve uğurladı.

'TÜM ŞEREFİMLE SÖYLÜYORUM...'

Tüm şerefimle söylüyorum, Öcalan'ın hiçbir şartı yok. 'Bahçeli'yi çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim' dedi."

Kaynak: Habertürk