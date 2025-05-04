Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Annesi Tabutu Başında Ağıtlar Yaktı

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii’sine getirilen Sırrı Süreyya Önder’in ailesi gözyaşlarını tutamadı. Önder’in annesi Zeliha Önder’in oğlunun tabutuna sarılarak ağıt yaktığı anlar kameralara yansıdı.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Önder’in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Annesi Tabutu Başında Ağıtlar Yaktı - Resim : 1

ANNESİ AĞITLAR YAKTI

Önder’in annesi Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı. Acılı anneyi akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlanıyor! Annesi Tabutu Başında Ağıtlar Yaktı - Resim : 2

'BABA HAYATIN BÜTÜN RENGİ GİTTİ'

Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde konuşan kızı Ceren Önder Kandemir, gözyaşları içinde babasına yazdığı mektubu okumuştu. Ceren, babasına şu sözlerle seslenmişti: ‘Baba hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü bilinmezlikle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmek korktum. Bir tür barış mıydı bilmiyorum, hastane koridorlarındaki bayraksız kalabalıkta bir şeyler gördüm ben. Gözün arkada kalmasın.

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Kaynak: AA

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