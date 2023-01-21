Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler!

İstanbul'da öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç davasında dosyaya giren işkence fotoğrafları ortaya çıktı.

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Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler! - Resim: 1

Sırp Skaljari çetesi lideri Jovan Vukotiç’in İstanbul’da öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan dava dosyasına işkence fotoğrafları da girdi.

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Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler! - Resim: 2

Sırp çeteleri Kavac ve Skaljari arasındaki çatışmanın ayrıntılarının yer aldığı dosyada işkence yapılarak öldürülen çete üyelerinin fotoğrafları dava dosyasının klasörlerine girdi.

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Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler! - Resim: 3

Odatv'den Can Özçelik, işkence fotoğrafları ve dava dosyasının ayrıntılarına ulaştı.

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Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler! - Resim: 4

İlk fotoğrafta yere yatırılmış bir şekilde elleri arkadan bağlı olan kişi Skaljari çetesi elemanı.

İşkence edildiği anlaşılan kişinin arkasında fotoğraf verenlerden biri Kavac çetesi elemanı. İkinci kişi de aynı çete üyesi Lalic Srdan.

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