Sırp çete liderinin katliam arşivi ortaya çıktı: Kafasını kestiler, poz verdiler!
İstanbul'da öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç davasında dosyaya giren işkence fotoğrafları ortaya çıktı.
Sırp Skaljari çetesi lideri Jovan Vukotiç’in İstanbul’da öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan dava dosyasına işkence fotoğrafları da girdi.
Sırp çeteleri Kavac ve Skaljari arasındaki çatışmanın ayrıntılarının yer aldığı dosyada işkence yapılarak öldürülen çete üyelerinin fotoğrafları dava dosyasının klasörlerine girdi.
Odatv'den Can Özçelik, işkence fotoğrafları ve dava dosyasının ayrıntılarına ulaştı.
İlk fotoğrafta yere yatırılmış bir şekilde elleri arkadan bağlı olan kişi Skaljari çetesi elemanı.
İşkence edildiği anlaşılan kişinin arkasında fotoğraf verenlerden biri Kavac çetesi elemanı. İkinci kişi de aynı çete üyesi Lalic Srdan.