Şırnak’ta Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Şırnak'ta orman yangını çıktı. Uludere'de çıkan yangına müdahale sürüyor.

Son Güncelleme:
Şırnak’ta Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler ve köylüler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesin Ayyıldız Mahallesi kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Merih Demiral'ın Adını Uyuşturucu Haplarla Yazdılar Polisten Merih Demiral Operasyonu
Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar... Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar...
İBB Çalışmayı Erken Tamamladı: Trafik Nefes Aldı İBB Çalışmayı Erken Tamamladı: Trafik Nefes Aldı
ÇOK OKUNANLAR
23 Akademisyeni İşten Attılar: 'Son İş Gününüz...' 23 Akademisyeni İşten Attılar
Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu Ekrem İmamoğlu'ndan İlk 'Bozkurt' Yorumu
CHP'li Belediyeler Harekete Geçti, 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu! 'Emekli Halk Kart' Uygulamasının Detayları Belli Oldu
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Gazetecileri Tehdit Etmişti: Paylaşımını Sildi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan Geri Adım
AKP Kanadı Tarih Verdi: Erken Seçim Olacak Mı? Erken Seçim Olacak Mı?