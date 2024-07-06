Şırnak’ta Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde çıkan orman yangınında ekipler ve köylüler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesin Ayyıldız Mahallesi kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA