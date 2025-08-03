Şırnak'ta Korkutan Alevler! Müdahale Başladı
Şırnak'ın merkez Balveren beldesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Korkutan alevlere müdahale başladı.
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Şırnak'ta merkeze bağlı Balveren beldesi Milli Jandarma Karakolu kırsalında, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Şırnak ve Balveren beldesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı’ndan yangın söndürme aparatlarına sahip askeri helikopter de yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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