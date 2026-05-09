Şırnak'ta Dereye Giren Gençten Acı Haber

Arkadaşlarıyla Kumçatı Beldesi Güneyce köyü mevkisindeki Resor Deresi'ne gelen 17 yaşındaki Vefa Yıldırım, suya girdi.

Bir süre sonra hareketsiz kalan genç, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yıldırım, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA