Şırnak'ta Beklenen 'Cennet Meyvesi' Hasadı Başladı
Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerinde yetiştirilen Trabzon hurmasında bu yılki hasat başladı.
Kaynak: AA
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, merkeze bağlı İkizce köyünde üretici Zana Uysal'ın bahçesinde hasat etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, farklı bölgelerde de yetiştirilen ve “cennet hurması” olarak bilinen Trabzon hurmaları ağaçlardan toplandı.
OLDUKÇA VERİMLİ BİR MEYVE
Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kentte çok sayıda meyvenin yetiştirildiğini, Trabzon hurmasının da bunlardan biri olduğunu belirtti. Sezgin, “Şırnak'ta Trabzon hurması yetiştiriciliği oldukça verimli. Bu meyve bölgemize adapte oldu ve çiftçilerimiz için kazançlı bir alternatif haline geldi. Kurum olarak, çiftçileri bilgilendirme ve yeni bahçeler kurma projeleri yürütüyoruz. 2025 yılı itibarıyla yeni bahçeler oluşturmak için çiftçilere fidan desteği vererek bu tarımı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Sezgin, Trabzon hurmasının hasat sonrası kurutulmasıyla ürünün katma değerinin arttığını ve ticari potansiyelinin güçlendiğini belirtti. Bu meyvenin bölgenin tarımsal kalkınmasına ve aile ekonomilerine katkı sağlayacağını ifade etti.
9 YIL ÖNCE EKİLDİ
Üretici Zana Uysal, Cudi Dağı eteklerindeki bahçesinde 9 yıl önce çeşitli meyve ağaçlarıyla birlikte 4 dönümlük bir alan kurduğunu ve burada 150 hurma ağacı bulunduğunu anlattı.
“Üretimde eksiklerimiz vardı, her yıl üzerine bir şeyler katarak öğrendim” diyen Uysal, bu yıl her ağaçtan yaklaşık 100 kilogram hurma elde ettiklerini kaydetti.
“Cennet hurması demek ki burada da yetişebiliyor. Gelecek yıllarda boş arazilerimizi hurma bahçelerine dönüştürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.