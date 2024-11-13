Şırnak'ta Beklenen 'Cennet Meyvesi' Hasadı Başladı

OLDUKÇA VERİMLİ BİR MEYVE

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kentte çok sayıda meyvenin yetiştirildiğini, Trabzon hurmasının da bunlardan biri olduğunu belirtti. Sezgin, “Şırnak'ta Trabzon hurması yetiştiriciliği oldukça verimli. Bu meyve bölgemize adapte oldu ve çiftçilerimiz için kazançlı bir alternatif haline geldi. Kurum olarak, çiftçileri bilgilendirme ve yeni bahçeler kurma projeleri yürütüyoruz. 2025 yılı itibarıyla yeni bahçeler oluşturmak için çiftçilere fidan desteği vererek bu tarımı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sezgin, Trabzon hurmasının hasat sonrası kurutulmasıyla ürünün katma değerinin arttığını ve ticari potansiyelinin güçlendiğini belirtti. Bu meyvenin bölgenin tarımsal kalkınmasına ve aile ekonomilerine katkı sağlayacağını ifade etti.