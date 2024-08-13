Şırnak'ta Bazı Alanlar 'Özel Güvenlik Bölgesi' İlan Edildi

Şırnak'ta bazı alanlar 2 hafta süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Şırnak merkez ilçe ve Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı, merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları bölgeleri, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesinin 15-29 Ağustos'ta geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu bölgelere vatandaşların girmemeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: İHA