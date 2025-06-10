Şırnak’ta 281 Bin 500 Liralık Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe ve ilçelerinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 281 bin 500 TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildiği açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Mayıs-06 Haziran 2025 tarihleri arasında alınan duyumlar doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Şırnak genelinde 10 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda; 3 bin 425 paket bandrolsüz sigara, bin 500 litre motorin ve yaklaşık 30 bin TL tutarında elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 281 bin 500 TL olduğu bildirildi.
Olayla ilgili olarak, kaçak malzemeleri gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalıştıkları değerlendirilen 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA