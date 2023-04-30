Şırnak’ta 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralı şekilde hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığını bildirdi.

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