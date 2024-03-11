Şırnak Valiliği: Gabar Dağı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada Gabar Dağı bölgesinin 11-25 Mart tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez İlçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 11 Mart (Dâhil) 2024 – 25 Mart (Dâhil) 2024 tarihleri arasında (15) onbeş gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir.

Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur."