Şırdancı Mehmet Yine Gündemde! Kolu ve Bacağı Kırılan Kadın Acil Ameliyata Alındı

Türk Hava Yolları uçağında şırdan yedikten sonra kara listeye alınması ve çektiği ilginç videolar ile gündeme gelen internet ünlüsü Şırdancı Mehmet bu kez bir trafik kazasına karıştı. Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen ‘Şırdancı Mehmet'in kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kolu ve bacağı kırılan kadın acil ameliyata alındı.
‘Şırdancı Mehmet' olarak bilinen internet ünlüsü Mehmet Sur'un kullandığı araç, Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KOLU VE BACAĞI KIRILDI
İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.
