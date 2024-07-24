Sıralama Değişti! Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu

Türkiye'de öğrenciler ve aileleri tarafından her zaman tartışılan konulardan biri de, hangi lisenin en iyisi olmuştur. Birçok kişi kendi eğitim gördüğü okulun en iyi olduğunu iddia ederken, bu nedenle yaşanan tartışmalarda objektif bir sıralama yapmak oldukça güçleşmekte.



İyi bir kariyere sahip olabilmenin yolu iyi bir üniversiteden geçerken, üniversitelerin kapısını açan temel şey ise kaliteli bir lise eğitiminde yatıyor. Bu nedenle birçok aile, çocuğunun yerleşeceği lisenin onun hayatında önemli bir etkisinin olduğunun farkına vararak, bu konuda bilinçli bir tercih yapmak için araştırmalar yapıyor.



Bu aileler için hazırlanan "Türkiye'nin en iyi liseleri" listesinin 2024 yılındaki güncel hali belli oldu. İşte Türkiye'de eğitim veren liseler arasında ilk 10 sırada yer alan okullar...