Sıralama Değişti! Türkiye'nin En İyi 10 Lisesi Belli Oldu
Her ebeveyn, çocuğunun iyi bir eğitim hayatına sahip olmasını istiyor. İyi bir eğitim için en kilit nokta ise, kaliteli bir lise eğitimden geçmekte. Bu okullarda alınan eğitim, üniversite ve meslek seçimi için belirleyici olurken, Türkiye'nin en iyi liseleri de mercek altına alındı. 2024 yılında hazırlanan sıralamada Türkiye'deki en iyi 10 lise belirlenirken, zirvede yer alan okul dikkat çekti.
Türkiye'de öğrenciler ve aileleri tarafından her zaman tartışılan konulardan biri de, hangi lisenin en iyisi olmuştur. Birçok kişi kendi eğitim gördüğü okulun en iyi olduğunu iddia ederken, bu nedenle yaşanan tartışmalarda objektif bir sıralama yapmak oldukça güçleşmekte.
İyi bir kariyere sahip olabilmenin yolu iyi bir üniversiteden geçerken, üniversitelerin kapısını açan temel şey ise kaliteli bir lise eğitiminde yatıyor. Bu nedenle birçok aile, çocuğunun yerleşeceği lisenin onun hayatında önemli bir etkisinin olduğunun farkına vararak, bu konuda bilinçli bir tercih yapmak için araştırmalar yapıyor.
Bu aileler için hazırlanan "Türkiye'nin en iyi liseleri" listesinin 2024 yılındaki güncel hali belli oldu. İşte Türkiye'de eğitim veren liseler arasında ilk 10 sırada yer alan okullar...
Taban puanlarına göre sıralanan en başarılı okullar şu şekilde:
1. İstanbul Erkek Lisesi
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
2. Galatasaray Lisesi
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
3. Kabataş Erkek Lisesi
Taban puanı: 493.43
Yüzdelik dilim: 0,05
4. Ankara Fen Lisesi
Taban puanı: 490.47
Yüzdelik dilim: 0,11
5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
6. İzmir Fen Lisesi
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Taban puanı: 484.52
Yüzdelik dilim: 0,27
8. Çapa Fen Lisesi
Taban puanı: 483.55
Yüzdelik dilim: 0,29
9. Tofaş Fen Lisesi
Taban puanı: 482,97
Yüzdelik dilim: 0,32
10. Adana Fen Lisesi
Taban puanı: 481.29
Yüzdelik dilim: 0,40