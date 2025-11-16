Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatih’te 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve “gıda zehirlenmesi” şüphesiyle başlatılan soruşturmada, 1 otel çalışanı ile 2 ilaçlama firması personeli daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8’e çıktı. Polis ekiplerinin oteldeki incelemeleri tamamlanırken, içeride bulunan tüm müşteriler tahliye edildi. Böcek ailesinin konakladığı otel, incelemelerin ardından mühürlendi.

Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye götürülmüştü. Ailenin iki çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetti. Aynı otelde sabah saatlerinde iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması, soruşturmayı derinleştirdi. Polis, sabah erken saatlerinde otele gelerek detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerde otelde kısa süre önce ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otele gelerek denetimler gerçekleştirdi.

İLAÇLAMAYA İLİŞKİN BELGELER İNCELENİYOR

Yapılan denetimlerde, ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelere ilişkin evrak ve bilgiler toplandı. İlaçlamanın otelin giriş katında, yalnızca tek bir odada yapıldığı belirtildi. Kullanıldığı düşünülen bazı maddelerin tarım alanlarında kullanılan ve insan sağlığı için tehlikeli olabilecek içerikler taşıdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Otelin dördüncü katında turistlerin, hayatını kaybeden Böcek ailesinin ise birinci katta konakladığı öğrenildi. Toplanan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Soruşturma kapsamında 1 otel çalışanı ile 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı.

MÜŞTERİLER DIŞARIYA ÇIKARILDI

Polis, olay sonrası otelde kapsamlı bir inceleme yürüttü. Gün boyunca otelin çeşitli bölümlerinde delil toplandı ve akşam saatlerinde çalışmalar tamamlandı. İncelemeler sürerken oteldeki müşteriler güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Yeni zehirlenme vakalarının da yaşandığı otelde, polis ve belediye ekiplerinin ortak çalışması gece geç saatlere kadar sürdü. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri oteli resmi olarak mühürledi.

ÜZERİNDE DURULAN ŞÜPHE

Öte yandan İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.