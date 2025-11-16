Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe

Fatih’te aynı otelde kalan Böcek ailesinden 3 kişinin ölümü sonrası başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 8’e yükseldi. İncelemelerde kısa süre önce ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı. Kullanılan bazı kimyasalların tarım alanlarında kullanılan ve insan sağlığına zararlı olabilecek maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde durulurken otel mühürlendi.

Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatih’te 2’si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve “gıda zehirlenmesi” şüphesiyle başlatılan soruşturmada, 1 otel çalışanı ile 2 ilaçlama firması personeli daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8’e çıktı. Polis ekiplerinin oteldeki incelemeleri tamamlanırken, içeride bulunan tüm müşteriler tahliye edildi. Böcek ailesinin konakladığı otel, incelemelerin ardından mühürlendi.

Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye götürülmüştü. Ailenin iki çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetti. Aynı otelde sabah saatlerinde iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması, soruşturmayı derinleştirdi. Polis, sabah erken saatlerinde otele gelerek detaylı incelemeler yaptı. İncelemelerde otelde kısa süre önce ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otele gelerek denetimler gerçekleştirdi.

Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe - Resim : 1

İLAÇLAMAYA İLİŞKİN BELGELER İNCELENİYOR

Yapılan denetimlerde, ilaçlamada kullanılan kimyasal maddelere ilişkin evrak ve bilgiler toplandı. İlaçlamanın otelin giriş katında, yalnızca tek bir odada yapıldığı belirtildi. Kullanıldığı düşünülen bazı maddelerin tarım alanlarında kullanılan ve insan sağlığı için tehlikeli olabilecek içerikler taşıdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Otelin dördüncü katında turistlerin, hayatını kaybeden Böcek ailesinin ise birinci katta konakladığı öğrenildi. Toplanan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Soruşturma kapsamında 1 otel çalışanı ile 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı.

Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe - Resim : 2

MÜŞTERİLER DIŞARIYA ÇIKARILDI

Polis, olay sonrası otelde kapsamlı bir inceleme yürüttü. Gün boyunca otelin çeşitli bölümlerinde delil toplandı ve akşam saatlerinde çalışmalar tamamlandı. İncelemeler sürerken oteldeki müşteriler güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkarıldı.

Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe - Resim : 3

OTEL MÜHÜRLENDİ

Yeni zehirlenme vakalarının da yaşandığı otelde, polis ve belediye ekiplerinin ortak çalışması gece geç saatlere kadar sürdü. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri oteli resmi olarak mühürledi.

ÜZERİNDE DURULAN ŞÜPHE

Öte yandan İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Zehirlenme Faciasında Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı Arttı, Otel BoşaltıldıZehirlenme Faciasında Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı Arttı, Otel BoşaltıldıGüncel
Zehirlenme Faciası... Otopsi Raporunda Çarpıcı Detaylar!Zehirlenme Faciası... Otopsi Raporunda Çarpıcı Detaylar!Güncel

Etiketler
fatih zehirlenme
11 Kasım’da Tarihi Rekor: 14,9 Milyon Fidan Toprakla Buluştu 11 Kasım Rekoru! Bir Günde 14,9 Milyon…
Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! 2 İşçi Hayatını Kaybetti Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence
Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor
Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’ Tel Aviv Ayakta: İsrail’de Binlerce Kişi Sokağa Döküldü! ‘7 Ekim Araştırılsın’