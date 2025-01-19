Sinop'ta Yangın, 2 Ev ve 1 Samanlık Küle Döndü
Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu. Yangın sonucunda 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Karamusalı köyünde yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarak büyük zarar gördü.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Kaynak: İHA