Sinop'ta Yangın, 2 Ev ve 1 Samanlık Küle Döndü

Sinop’un Boyabat ilçesinde çıkan yangın büyük maddi hasara neden oldu. Yangın sonucunda 2 ev ve 1 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta Yangın, 2 Ev ve 1 Samanlık Küle Döndü

Yangın, gece saatlerinde Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Karamusalı köyünde yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangında 2 ev ve 1 samanlık yanarak büyük zarar gördü.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangını söndürürken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Kaynak: İHA

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