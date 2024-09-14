Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı! 2 Yaralı

Sinop'ta Ada Mahallesi Atmaca Sokak'ta kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Y.(38) idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Emrah İ.'nin (18) kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Emrah İ. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Arda K.Y.(17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA