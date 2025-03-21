Sinop’ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop’ta Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle renkli bir şekilde kutlandı.

Sinop’ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterisiyle başladı. Etkinlik, temsili demir dövme gösterisiyle devam etti ve öğrenciler ile akademisyenler arasında yumurta tokuşturma oyunu oynandı. Nevruz geleneğine uygun olarak, ateşin üzerinden atlama etkinliği yapıldı. Etkinlik, Gençlik Merkezi Geleneksel Türk Okçuları tarafından yapılan ok atışları ve kopuz gösterisiyle sona erdi.

SARU SALTUK ANADOLU LİSESİ’NDE DÜZENLENEN KUTLAMALAR

Sarı Saltuk Anadolu Lisesi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler, şiirler okuyarak etkinliği renklendirdi.

VALİ ÖZARSLAN’A NEVRUZ TEPESİ SUNUMU

Öğrenciler, Sinop Valisi Mustafa Özarslan’a Nevruz tepsisini sundu. Etkinlik, nevruz ateşinin yakılması ve geleneksel ok atışlarının yapılmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: AA

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