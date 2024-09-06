Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinop'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y.'nin kullandığı 57 ABD 292 plakalı motosiklet Tatlıgöl Caddesi'nden Babacan Yolu'na hareket ettiği sırada samanlara takılarak kaza yaptı. Dengesini kaybedip düşen motosiklet sürücüsü bir süre yerde sürüklendi ve vücudunda çizikler oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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