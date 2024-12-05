Sinop’ta Minibüs Refüje Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Sinop’ta fabrika çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Sinop'ta Taşmanlı mevkiinde meydana gelen kazada faciadan son anda dönüldü. Organize Sanayi Bölgesi'ne seyir halinde olan Muhammed Ali Yurbaş hakimiyetindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Sinop’ta Minibüs Refüje Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve minibüste bulunan 14 personel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

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