Sinop’ta Minibüs Refüje Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Sinop'ta Taşmanlı mevkiinde meydana gelen kazada faciadan son anda dönüldü. Organize Sanayi Bölgesi'ne seyir halinde olan Muhammed Ali Yurbaş hakimiyetindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve minibüste bulunan 14 personel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA