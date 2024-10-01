Sinop'ta Mantar Zehirlenmeleri! 4 Kişiden 3'ünün Durumu Ağır

Sinop'ta ormandan topladıkları mantarları yiyen 4 kişi zehirlendi. 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
Sinop'ta Mantar Zehirlenmeleri! 4 Kişiden 3'ünün Durumu Ağır

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Recep Şenol, Güler Şenol, Behiye Ünlü ve Yunus Ünlü, İnaltı köyündeki ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlendi. Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle Ayancık Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Güler Şenol ile Behiye ve Yunus Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Mantar Sinop
Son Güncelleme:
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Sinan Ateş Suikastı Davası: Tetikçinin 'Tetik' İşareti Dosyaya Girdi Tetikçinin 'Tetik' İşareti Dosyaya Girdi
Haksız Fiyat Artışı Denetimlerinde 323 Bin'den Fazla Para Cezası Kesildi Haksız Fiyat Artışı Denetimlerinde 323 Bin'den Fazla Para Cezası Kesildi
Birçok Kişi Burun Kıvırıp Geçmişti: Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu Birçok Kişi Burun Kıvırıp Geçmişti: Ölümsüzlük Bitkisi Türkiye'de Bulundu