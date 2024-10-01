Sinop'ta Mantar Zehirlenmeleri! 4 Kişiden 3'ünün Durumu Ağır

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşayan Recep Şenol, Güler Şenol, Behiye Ünlü ve Yunus Ünlü, İnaltı köyündeki ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlendi. Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan 4 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle Ayancık Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 kişi tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan Güler Şenol ile Behiye ve Yunus Ünlü, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA