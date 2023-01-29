Sinop'ta köpek katliamı: Yetkilere seslendiler, yardım istediler

Sinop’un Türkeli ilçesindeki Helaldı Limanı ile Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı’na demir atan balıkçılar, 6 köpeği ölmüş halde buldu.

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Sinop'ta köpek katliamı: Yetkilere seslendiler, yardım istediler

Sinop’un Türkeli ilçesindeki Helaldı Limanı ile Ayancık ilçesindeki İstifan Limanı’nda 6 köpek ölmüş halde bulundu. Limanlara demirleyen balıkçılar yetkililerden yardım istedi.

Ayancık ve Türkeli limanlarına demir atan balıkçılardan Serbülent Öksüz, 6 köpeği ölü halde bulduklarını, diğer köpeklerin de ölmek üzere olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür buradayız. Burada köpekler ölüyor. 10 gündür yetkilileri arıyoruz, fakat kimse yardım etmedi. 6 tane yavru köpek telef oldu. Yazık değil mi? Yetkililerden çok acil yardım istiyoruz” diye konuştu.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ise “Bize daha önce böyle bir talep gelmedi. Biz, hayvan sever bir belediyeyiz. Hemen o limana ekip gönderiyorum” dedi.

Türkeli Helaldı Muhtarı Hayri Gürleyen de “Bizim barınağımız yok. Daha önce özel idare ve kaymakamlıktan barınak talep ettik, fakat bir sonuca ulaşamadık. Burası köy yeri. Türkeli Belediyesi sadece ilçe merkezindeki köpekleri alıyor” diye konuştu.

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