Sinop'ta Heyelan! 3 Ev Yıkıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev ve 1 samanlık yıkıldı, 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

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Sinop'ta Heyelan! 3 Ev Yıkıldı

Olay, saat 23.40 sıralarında Düzköy'de meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE, Özel İdare, belediye ve Orman Teşkilatı ekipleri sevk edildi. İlk etapta 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalan 2 kişi daha ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

VALİ ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, olay yerinde incelemelerde bulunarak, "Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'nın emirleriyle, Samsun ve Kastamonu'dan 20 kişilik takviye ekip gönderildi. Enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan bir vatandaşımız da tedbir amaçlı hastanede. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

Heyelan riski devam ederken, ekiplerin bölgede inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Sinop Heyelan Hastane
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