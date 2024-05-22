Sinop’ta ev yangını: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre yangın, Sinop’un Boyabat ilçesi Dereçatı köyü Davutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken ihbar üzerine olay yerine gelen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. 2 kişinin yaralandığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA