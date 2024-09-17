Sinop'ta Bulunan Ceset Kastamonu'da Kaybolan Kaptana Aitmiş!
Sinop'ta üç hafta önce denizde bulunan erkek cesedinin, Kastamonu'da batan teknenin kaptanına ait olduğu belirlendi. Kaptanın cenazesi 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu'da toprağa verilecek.
Sinop Akliman açıklarında 28 Ağustos'ta bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan DNA testi sonucu cesedin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Kürelioğlu'nun cenazesinin 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu'da toprağa verilmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış, 2 kişi sudan ölü olarak çıkarılmıştı. Tekne kaptanı Kürelioğlu ise kaybolmuştu.
Kaynak: AA
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