Sinop'ta Bulunan Ceset Kastamonu'da Kaybolan Kaptana Aitmiş!

Sinop'ta üç hafta önce denizde bulunan erkek cesedinin, Kastamonu'da batan teknenin kaptanına ait olduğu belirlendi. Kaptanın cenazesi 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu'da toprağa verilecek.

Son Güncelleme:
Sinop'ta Bulunan Ceset Kastamonu'da Kaybolan Kaptana Aitmiş!

Sinop Akliman açıklarında 28 Ağustos'ta bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan DNA testi sonucu cesedin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Kürelioğlu'nun cenazesinin 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu'da toprağa verilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış, 2 kişi sudan ölü olarak çıkarılmıştı. Tekne kaptanı Kürelioğlu ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bir Gün İçinde İki Kadını Taciz Etmişti: Sapık Motokurye Tutuklandı Tacizci Motokurye Tutuklandı
Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti Show TV Bahar Dizisinin Hayranlarını Şaşırttı! Apar Topar Karar Değişti
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Trabzon'u Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü Trabzon'u Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü