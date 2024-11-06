Sinop’ta Balıkçılar Yapımına Başladı: 1 Kilosu 500 Liradan Satılıyor
Sinoplu balıkçılar, Karadeniz’e özgü lakerda üretimine başladı. Bu yıl bol miktarda palamudun bulunmasıyla birlikte, 2 kilogramlık lakerdalar 1000 TL gibi yüksek bir fiyattan alıcı buluyor. Lakerda, özellikle torik ve palamudun dilimlenip salamura edilmesiyle yapılan geleneksel bir Karadeniz lezzeti olarak biliniyor.
Kaynak: AA
Lakerda üretim süreci oldukça zahmetli ve titizlik gerektiriyor. İlk aşamada palamudun ya da torikin iri dilimleri, omurilikleri temizlenerek hazırlanıyor. Ardından balıklar 3 gün boyunca tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Tuzlama işlemi, lakerdanın en kritik aşamasını oluşturuyor. Tuzlanan balıklar, dinlendirilmek üzere buzdolabına kaldırılıyor. Sonrasında, saklama kaplarına yerleştirilerek ürün hazır hale getiriliyor.
LAKERDA YAPIMINDA SERT BALIK ÖNEMLİ
Sinop’ta yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, lakerda yapımının zahmetli bir iş olduğunu vurgulayarak, "Sert balıklar bulmak çok önemli. Özellikle gırgır palamudu kullanmak gerekiyor. Balıkları takozlar halinde kesip, 3-4 gün suda bekletiyoruz, sonra kaya tuzunda dinlendiriyoruz. İyotlu tuz kullanmamak gerekiyor çünkü bu, balığın bozulmasına neden olabiliyor" şeklinde açıklama yaptı.
HERKES KENDİ EVİNDE YAPIYOR
Bu yıl palamudun bolluğu, lakerda üreticileri için avantaj sağlarken, Gündoğdu, "Herkes evinde kendi lakerdasını yapıyor. Ancak benim gibi bu işi profesyonel olarak yapanlar, daha standart bir ürün sunuyor. Şu an 2 kilogramlık kavanozları 1000 TL’den satışa sunuyoruz" diye konuştu. Lakerda, hem lezzeti hem de fiyatıyla dikkat çekerken, bölgedeki üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.