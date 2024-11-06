Sinop’ta Balıkçılar Yapımına Başladı: 1 Kilosu 500 Liradan Satılıyor

HERKES KENDİ EVİNDE YAPIYOR

Bu yıl palamudun bolluğu, lakerda üreticileri için avantaj sağlarken, Gündoğdu, "Herkes evinde kendi lakerdasını yapıyor. Ancak benim gibi bu işi profesyonel olarak yapanlar, daha standart bir ürün sunuyor. Şu an 2 kilogramlık kavanozları 1000 TL’den satışa sunuyoruz" diye konuştu. Lakerda, hem lezzeti hem de fiyatıyla dikkat çekerken, bölgedeki üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor.