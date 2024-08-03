Sinop'ta Anız Yangını

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde anız yangını çıktı.

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Sinop'ta Anız Yangını

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi’nde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yaz aylarında yangın konusunda daha dikkatli olmaları ve erken müdahale açısından yangın olayını ivedi bir şekilde ekiplerimize bildirmeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İHA

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