Sınırın Sıfır Noktasında Üst Düzey Güvenlik! 'Burası Türkiye Sınırı Uzaklaşın'

Sınır hattında son yıllardaki düzenlemede göçmenlerin geçişi giderek azalırken, 2020'de 62 bin 818, 2021'de 61 bin 262, 2022'de 63 bin 074, 2023'te ise 49 bin 49 kişi engellendi. 2024 yılı Ekim ayına kadar ise 15 bin 422 düzensiz göçmenin sınır dışına çıkışı önlendi. Bu yıl ayrıca 2 terörist sağ olarak yakalanırken, 241 kilo maddeye el konuldu.