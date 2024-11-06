Sınırın Sıfır Noktasında Üst Düzey Güvenlik! 'Burası Türkiye Sınırı Uzaklaşın'
Türkiye- İran arasında en uzun sınır hattına sahip Van'da, 2021 yılından bu yana devam eden projede, yasadışı geçişleri, kaçakçılık ve teröristlerin sızmalarını engellemek amacıyla sınır dışı modüler beton duvarın yüzde 70'i tamamlandı.
Kaynak: DHA
Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, sınır güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. 2021 yılından bu yana devam eden projede, yasadışı geçişleri, kaçakçılık ve teröristlerin sızmalarını engellemek amacıyla sınır dışı modüler beton duvar inşa ediliyor.
Bu duvarın inşasıyla birlikte sınır hattındaki güvenlik uygulamaları da modern teknolojilerle destekleniyor. Çalışmaların şu ana kadar yüzde 70'i tamamlanırken, yasa dışı sınır ihlallerinde önemli bir düşüş kaydedildi.
ÖNLEMLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI
Van'ın zorlu coğrafya ve iklim şartlarına sahip sınır çizgisi mayınlardan temizlendi. Daha sonra sınır boyunca bir metre düzeyinde jiletli tellerle güçlendirilmiş beton duvar inşasına geçildi ve 4 metre derinlikte, 4 metre genişliğinde bir alanda hendekler kazıldı. Bununla birlikte, Türk savunma sanayinin geliştirdiği yerli ve milli sistemler ile sınır hattında önlemler üst seviyeye çıkartıldı.
Harekete duyarlı sensörler, insansız kara araçları, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler ve optik kulelerle donatılan bölgedeki güvenlik birimleri 7/24 aktif görev yapıyor. Ayrıca, mayın ve bomba arama köpek timleri de sınır güvenliğine katkı sağlıyor. Bu kapsamlı güvenlik önlemleri sayesinde sınır hattında yasa dışı faaliyetlerin büyük ölçüde önüne geçilmiş durumda.
"BURASI TÜRKİYE SINIRI, UZAKLAŞIN"
Türkiye-İran sınırında güvenliği sağlamak amacıyla genişletilen, modern savunma sistemleri etkin bir şekilde kullanılıyor. Hudut hattında İHA, drone ve paramotor gibi tehditlere karşı hava savunma topu ve uçaksavar monteli zırhlı araçlar görev yapıyor. Ayrıca olası drone saldırılarına karşı dronesavar sistemleri aktif olarak devre dışı kalıyor.
Modüler beton duvar boyunca aydınlatma sistemleri kurulurken, uzaktan kumandalı insansız kara araçları ve zorlu alanlardaki mesafeler ve güvenliği sağlamak için kullanılıyor. Sınıra yaklaşan göçmenlere, insansız kara araçlarından yapılan Türkçe ve Farsça “Burası Türkiye sınırı, uzaklaşın” uyarısıyla bölgeden uzaklaştırılıyor.
KESKİN NİŞANCILAR 24 SAAT İZLİYOR
Hudut hattında yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla bölge, fotokapan ve kameralardan oluşan geniş bir güvenlik sistemiyle izleniyor. Anlık görüntü sağlayan fotokapanlar, olası geçiş noktalarına yerleştirilerek sınır güvenliğine katkı sağlanıyor.
Bölgenin genelinde elektro-optik sistemlerle donatılmış kuleler, hendekler ve radar destekli gözetleme cihazlarıyla 24 saat izleme yapılıyor. Ayrıca kritik durumlara anında müdahale etmek için keskin nişancılar da hazır tutuluyor. Jandarma ve komandolar ayrı ayrı operasyon düzenlerken, jandarma ve polis kontrol noktaları bölgedeki güvenliği güçlendiriyor.
YÜZDE 70 TAMAMLANDI
Van-İran sınırının 295 kilometrelik hattında modüler beton duvarın inşası yüzde 70 oranında tamamlandı. 2025 yılında geriye kalan bölüm için çalışmalara yeniden başlanacak. Alınan güvenlik uygulamaları sayesinde yasa dışı geçişlerin büyük ölçüde önüne geçildi.
Sınır hattında son yıllardaki düzenlemede göçmenlerin geçişi giderek azalırken, 2020'de 62 bin 818, 2021'de 61 bin 262, 2022'de 63 bin 074, 2023'te ise 49 bin 49 kişi engellendi. 2024 yılı Ekim ayına kadar ise 15 bin 422 düzensiz göçmenin sınır dışına çıkışı önlendi. Bu yıl ayrıca 2 terörist sağ olarak yakalanırken, 241 kilo maddeye el konuldu.