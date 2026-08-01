Sinem Dedetaş İçin Rota Değişti, İstanbul'dan Çorlu'ya Sevk Edildi

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İstanbul şok etkisi yaratan tutuklama kararının ardından, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın cezaevine nakil sürecinde tam bir belirsizlik ve rota krizi yaşandı. T24'ün haberine göre, Sinem Dedetaş, İstanbul dışına çıkarılarak Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

ÖNCE SİLİVRİ, SONRA BAKIRKÖY ÇIKMAZI

İddiaya göre, Dedetaş’ın tutuklanma işleminin tamamlanmasının ardından hukuk ekibine ilk olarak, müvekkillerinin Silivri Cezaevi'ne (Marmara Ceza İnfaz Kurumu) götürüleceği beyan edildi. Ancak kolluk kuvvetleri yola çıktıktan sonra avukatlara yeni bir bilgilendirme yapılarak rotanın Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne çevrildiği iletildi.

'EŞİNE SON ANDA HABER VERİLDİ'

Bu sabah müvekkilleriyle ilk hukuki görüşmeyi gerçekleştirmek için Bakırköy Cezaevi'ne giden avukatlar, Sinem Dedetaş’ın buraya hiç getirilmediğini öğrendi. Dedetaş’ın Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildiği eşine kısa süre önce iletildiği ortaya çıktı.

MİMAR BURÇİN ÇEVİK İLE BİRLİKTE GİRIİŞ YAPTILAR

Yürütülen aynı soruşturma kapsamında Dedetaş ile birlikte tutuklanmasına karar verilen mimar Burçin Çevik de İstanbul'dan alınarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine sevk edildi. Sinem Dedetaş ve Burçin Çevik, sabah saat 10.30 sıralarında resmi olarak Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.

Kaynak: T24