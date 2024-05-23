Sinem Albeni'yi darbederek öldürmüştü... Ufuk Albeni, katlettiği eşini suçladı: "Beni darbetti"

Eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Ufuk Albeni'nin yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ufuk Albeni (41) ile taraf avukatları katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay günü eşinin kendisini darbettiğini öne sürdü.

Sakinleştirmek için eşinin yüzüne iki tokat attığını ileri süren sanık, "Eşimin otopsisi sonucu vücudunda görülen yaralar, tamamen uyuşturucu kullanımına bağlı yaralardır" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine 17 Haziran 2023'te Özgürlük Mahallesi 2658 Sokak'daki eve giden sağlık ekibi, yaralı Sinem Albeni'ye (38) ilk müdahaleyi yapmış ancak kadın yolda yaşamını yitirmişti. Tutuklanan kadının eşi Ufuk Albeni hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA