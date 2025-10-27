Sındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ DE VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göreyse depremin büyüklüğü 6.0; derinliği 11,4 kilometre.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

YIKILAN BİNALAR VAR

Depreme ilişkin konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçede yıkılan binalar olduğunu açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi