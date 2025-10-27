Sındırgı'da Korkutan Deprem! Yıkılan Binalar Boşmuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.48’de meydana gelen depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bölgede ayrıca 4.2, 4.0, 3.9 büyüklüğünde artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor.

KANDİLLİ DE VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göreyse depremin büyüklüğü 6.0; derinliği 11,4 kilometre.

YIKILAN BİNALAR VAR

Depreme ilişkin Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'dan açıklama geldi. Halk TV'ye telefonla bağlanan Sak, şu bilgileri verdi: "Aktaş mahallemizde 6.1 şiddetinde yüzeye yakın bir deprem gerçekleşti. Şu an için kendi tespit ettiğimiz 2-3 binada yıkılma var. Şu ana kadar bize gelen bir can kaybı yok ama ilçede bir panik havası hakim."

CAN KAYBI YOK, YIKILAN BİNALAR BOŞMUŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını duyurdu. Köylerin ilk tur taramasının yapıldığını belirten Yerlikaya, can kaybı olmadığını, hastanelere panikle düşmeyle ilgili 2 müracaat bulunduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, can kaybının olmadığını duyurdu: "İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor."

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu da yaptığı açıklamada yıkılan binaların önceden ağır hasarlı olduğunu ve içinde kimsenin olmadığını, dükkanın da boş olduğunu bildirdi.

