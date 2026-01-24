Sındırgı'da Deprem... AFAD ve Kandilli'den Açıklama Geldi
Balıkesir Sındırgı'da AFAD'a göre 5.1; Kandilli Rasathanesi'ne göreyse 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul da dahil olmak üzere çevre illerde hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. Saat 00.24'te meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD'a göre 5.1, Kandilli Rasathanesi'ne göreyse 5.2.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2026
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-24
Saat:00:24:37 TSİ
Enlem:39.19139 N
Boylam:28.29083 E
Derinlik:11.04 km
Detay:https://t.co/q0u7eFkgcb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2026
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/k97jUIkcrm
24.01.2026, 00:24:37 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 11.3 km#Kandilli
YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Sındırgı’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
BELEDİYA BAŞKANI SAK: HASAR YOK
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak son durumu şöyle aktardı: "Tüm muhtarlarımız ile konuştuk. Şu an için bir hasar yok. 10 Ağustos’tan bu yana 30 bin deprem oldu. Vatandaşlarımız dikkatli olsun."
